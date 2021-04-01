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Тигров и пуму, принадлежавших "стрелку из Мытищ" отдали на передержку

12:32 01.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Животных из частного зоопарка стрелка из Мытищ отдали на передержку. Клетки, в которых содержались тигры, медведь, пума, крокодил, кабан и коза, пустые.

Скорее всего, питомцев передадут в другой зоопарк, сообщил источник телеканала РЕН ТВ. В самом доме проводятся следственные действия.

Ранее была информация, что частный зоопарк во время штурма коттеджа не пострадал. Родственники Владимира Барданова собирались оставить диких животных у себя.

Во вторник правоохранители собирались задержать Барданова по делу о незаконном хранении оружия. В ответ мужчина стал стрелять и бросать из окна гранаты. Спецоперация продолжалась более 9 часов. Во время штурма был ранен силовик. Позже Барданов поджёг свой дом, его тело было обнаружено после пожара.  Говорит Москва

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