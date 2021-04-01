Путин на встрече с Москальковой может обсудить тему Навального - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в четверг может обсудить тему блогера Алексея Навального, если омбудсмен ее поднимет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я не знаю. Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута", - не исключил Песков, отвечая на вопросы прессы.