Поездки в Грузию опасны для российских граждан, считают в Кремле

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне должны четко понимать, что поездки в Грузию для них небезопасны. Такое заявление сделал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после инцидента, который днем ранее произошел с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси.

"В Грузии опасно для российских граждан, - подчеркнул представитель Кремля. - Туда просто опасно ездить. Это должны россияне четко понимать".