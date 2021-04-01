Зеленский теряет доверие сограждан - опрос
13:32 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины жителей Украины не доверяют президенту своей страны Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса социологической группы "Рейтинг".
"Рейтинг доверия политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%", - отмечается в отчете социологов. При этом уточняется, что полностью ему доверяют лишь 16% опрошенных, скорее, доверяют 30%, совсем не доверяют 27%, скорее, не доверяют 24%. Затруднились с ответом и "ничего не слышали" о таком политике соответственно 3% и 1%.
По данным "Рейтинга", спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют - 36%, не знают его - 29%, у премьер-министра Дениса Шмыгаля уровень поддержки 16%, 51% ему не доверяют, а 27% не смогли определить свое отношение к нему.
Экс-президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Юрий Бойко пользуется доверием у 23% населения, не доверяют ему 58%. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют - 54%, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 29% и 69%. Главе МВД Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют - 68%.
Опрос проведен группой "Рейтинг" 26-28 марта методом телефонного интервью среди 2 500 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольной Киеву части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.
Зеленский был избран президентом Украины в 2019 г. Во втором туре за него проголосовали 73,2 процента избирателей. Пик доверия к Зеленскому на посту президента, согласно опросам "Рейтинга", был в сентябре 2019 года - 75 процентов, с тех пор его поддержка падает. В начале 2020 года, как сообщала группа "Рейтинг", Зеленскому доверяли 50 процентов, не доверяли 43 процента.
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