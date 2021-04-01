В ФРГ регулятор отклонил протест экологов против строительства "Северного потока - 2"
14:00 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe (DUH, "Дойче умвельтхильфе") и Союз защиты природы (NABU), которые требовали отозвать выданное ранее разрешение на завершение работ по укладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.
После повторной проверки было решено, что выданное в январе разрешение останется в силе, постановили в BSH.
Экологи подали свой протест 18 января.
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