В ФРГ регулятор отклонил протест экологов против строительства "Северного потока - 2"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe (DUH, "Дойче умвельтхильфе") и Союз защиты природы (NABU), которые требовали отозвать выданное ранее разрешение на завершение работ по укладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

После повторной проверки было решено, что выданное в январе разрешение останется в силе, постановили в BSH.

Экологи подали свой протест 18 января.