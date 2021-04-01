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Внешнеторговый дефицит США с РФ в прошлом году упал на 27,4% и составил $12 млрд - доклад

14:12 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнеторговый дефицит США с Россией в 2020 году упал на 27,4% и составил 12 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном в среду докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Внешнеторговый дефицит США с Россией в 2020 году составил 12 млрд долларов, что на 27,4% (4,5 млрд долларов) меньше, чем в 2019 году. Экспорт товаров в Россию составил 4,9 млрд долларов, что на 15,6% (901 млн долларов) меньше, чем в прошлом году. Импорт из России составил 16,8 млрд долларов, что ниже на 24,3% [чем в 2019 году]. Россия заняла 39-е место среди крупнейших рынков экспорта товаров в США", - отмечается в документе.

Американский экспорт услуг в Россию в 2019 году оценивается в 5,1 млрд долларов, а импорт в США российских - в 1,8 млрд долларов.

"Прямые иностранные инвестиции США в Россию (акции) составили 14,4 млрд долларов в 2019 году, что на 2,6% больше, чем в 2018 году. Ведущую роль в прямых инвестициях в Россию играют производство, оптовая торговля и информационные услуги", - отмечается в докладе. Как указали его авторы, это последние имеющиеся данные по этим показателям.

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