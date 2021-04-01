Почти 90% российских школьников имеют личные сбережения - опрос

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 90% опрошенных российских школьников имеют личные сбережения, большинство из них хранят деньги в копилке, почти каждый четвертый - на карте с процентом на остаток, а инвестируют средства 7%. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела международная образовательная компания "ЯКласс".

"Сразу тратит все карманные деньги лишь каждый десятый ребенок. 38% часть тратят на развлечения, а часть откладывают, а 42% школьников откладывают большую часть получаемых сумм на крупные покупки и поездки. Накопленные деньги 60% детей хранят в копилке, 22% - на карте с процентом на остаток, а инвестируют самостоятельно или с помощью родителей 7% опрошенных. Не копят деньги лишь 11% опрошенных школьников", - говорится в сообщении.

Авторы опроса отмечают, что уровень осознанного отношения к деньгам у школьников 7-11 классов довольно высок, несмотря на недостаток внимания, уделяемого изучению финансовой грамотности в школах.

Согласно данным, только четверть - 25% - опрошенных изучают финансовую грамотность в школе. Лидерами же стали Астраханская, Воронежская, Тверская области, Чукотский автономный округ, Удмуртская Республика, Республика Северная Осетия и Карачаево-Черкесская Республика - в этих регионах финансовую грамотность изучают 50 и более процентов опрошенных. В Москве и Санкт-Петербурге этот предмет включен в учебную программу у 21% и 14% участников опроса соответственно. Меньше всего преподают финансовую грамотность в Рязанской области (9%), Мурманской области (8%) и Республике Коми (5%).

В качестве источника получения финансовых знаний школу назвали 11% респондентов, 44% учеников получают финансовые знания от родителей, 23% - самостоятельно из книг и интернета, 12% смотрят ролики по теме на YouTube и читают финансовых блогеров в Instagram, 10% опрошенных вообще не интересуются финансовой грамотностью.

Самыми часто встречающимися в семье финансовыми инструментами учащиеся назвали ведение учета доходов и расходов, откладывание денег на крупные покупки - 31% и 32% соответственно, сдачу недвижимости в аренду - 7%, 4% семей инвестируют в фондовый рынок, 2% семей переводят сбережения в валюту. Почти четверть опрошенных школьников - 23% - ничего не знают об отношении родителей к финансам.