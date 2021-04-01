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Состояние шамана Габышева резко ухудшилось в психдиспансере - СМИ

14:50 01.04.2021

Состояние шамана Александра Габышева, находящегося в данное время на принудительном лечении в Якутском психоневрологическом диспансере, серьезно ухудшается. Об этом «Якутия.Инфо» сообщила соратница шамана Кыайыылана Захарова, впервые навестившая его на этой неделе, сообщает канал газеты "Якутия. Инфо" на YouTube.

«Сразу было видно, что его очень тщательно пролечили, но не в положительную, а отрицательную сторону. Мы с ним переговорили, он сказал – я слабый, не могу громко говорить. Где-то через пять-шесть минут ему стало совсем плохо. При мне он стал дрожать, его отнесли [в палату]», - говорит Кыайыылана.

Посещать Габышева могут только его родственники. Им многое не разрешают – еду ему можно только из магазина, домашнее нельзя. Запрещено мясо, молочные продукты. По словам Кыайыыланы, Александр выглядел худым и бледным. Он был коротко подстрижен, причем это сделали против его воли, тогда как для пациентов это не обязательная процедура.

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