Состояние шамана Габышева резко ухудшилось в психдиспансере - СМИ
14:50 01.04.2021
«Сразу было видно, что его очень тщательно пролечили, но не в положительную, а отрицательную сторону. Мы с ним переговорили, он сказал – я слабый, не могу громко говорить. Где-то через пять-шесть минут ему стало совсем плохо. При мне он стал дрожать, его отнесли [в палату]», - говорит Кыайыылана.
Посещать Габышева могут только его родственники. Им многое не разрешают – еду ему можно только из магазина, домашнее нельзя. Запрещено мясо, молочные продукты. По словам Кыайыыланы, Александр выглядел худым и бледным. Он был коротко подстрижен, причем это сделали против его воли, тогда как для пациентов это не обязательная процедура.
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