Высланные из Италии глава военного атташата РФ с подчиненным покинули страну
15:00 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанный ранее в Италии сотрудник военного атташата посольства РФ и его руководитель покинули страну по требованию ее властей. Об этом сообщило в четверг агентство "Нова", ссылаясь на собственные источники.
По его данным, они вылетели в четверг из Италии рейсом "Аэрофлота".
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