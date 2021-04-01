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НОВОСТИ

Высланные из Италии глава военного атташата РФ с подчиненным покинули страну

15:00 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный ранее в Италии сотрудник военного атташата посольства РФ и его руководитель покинули страну по требованию ее властей. Об этом сообщило в четверг агентство "Нова", ссылаясь на собственные источники.

По его данным, они вылетели в четверг из Италии рейсом "Аэрофлота".

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