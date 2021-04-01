Более 1,6 млн прихожан УПЦ обратились к Зеленскому с просьбой о защите прав
15:32 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) подписали многочисленные обращения к президенту страны Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству, в которых обращают внимание на нарушение их прав и свобод и просят их защитить. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил глава синодально-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
"Верующие УПЦ уже не один год пытаются достучаться до украинской власти и обращают внимание на то, что на Украине были приняты законы, которые грубо нарушают не только Конституцию Украины, но и фундаментальные права граждан и свободу совести, право на их религиозные убеждения. Но украинской властью не была осуществлена реакция на эти обращения", - отметил митрополит.
Он добавил, что на этот раз прихожане УПЦ из разных регионов поставили подписи под новыми обращениями, в которых снова требуют от власти обратить внимание на нарушения их прав. "За достаточно короткий срок под такими письмами к украинской власти поставили свои подписи 1 600 238 граждан Украины", - уточнил он и добавил, что это количество составляет "пятую часть тех, кто проголосовал за президента Зеленского".
Климент утверждает, что их права нарушаются на законодательном уровне. "Около десяти законопроектов поданы в Верховную раду, которые так или иначе нарушают права верующих и противоречат основному закону - конституции", - заявили в УПЦ. Претензии есть и к уже принятым законам, в частности о необходимости переименования УПЦ. Митрополит подчеркнул, что в четверг группа верующих доставит все подписанные обращения к офису главы государства в Киеве. "Верующие придут к администрации президента и будут пытаться лично передать эти обращения украинской власти. Если это будет проигнорировано, то тогда верующие настроены продолжать обращаться к украинской власти всеми возможными законными способами", - заверил он.
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