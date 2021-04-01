Больной онкологией священнослужитель РПЦ застрелился из наградного оружия

16:00

В Ростове-на-Дону застрелился настоятель храма Дмитрия Донского, протоиерей Андрей Немыкин. Супруга священнослужителя обнаружила рядом с телом предсмертную записку и наградной пистолет, полученный Немыкиным за боевые заслуги в Чечне.

Как рассказал корреспонденту 161.RU пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский, протоиерей болел раком и принимал сильные болеутоляющие препараты. В своей предсмертной записке священнослужитель заявил, что больше не мог терпеть боли.

Немыкин — ветеран боевых действий, поэтому в епархии руководил отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. В епархии считают, что на самочувствии настоятеля сказалась не только тяжелая болезнь, но и контузия, полученная в одной из боевых командировок.