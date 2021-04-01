За время пандемии россияне привыкли к онлайн-покупкам и тратам на медуслуги – исследование МКБ
15:40 01.04.2021
Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал транзакционную активность граждан за период с марта 2020 года по март 2021 года. Исследование показало, что многие из приобретенных россиянами за время пандемии привычек прочно закрепились в их поведении.
Одна из самых ярких – онлайн-покупки. Так, например, количество покупок мебели и товаров для дома в марте 2021 года по картам онлайн в 3,8 раз превысило количество таких покупок годом ранее. Одежду и обувь россияне стали покупать дистанционно чаще в 8 раз, продукты – в 3,6 раз, билеты на выставки в 3 раза. Онлайн-заказы в ресторанах и кафе выросли в 2,2 раза, а аптеках – в 13 раз, в магазинах косметики – в 1,7 раз, в книжных магазинах – в 1,4 раза, в зоомагазинах – в 1,5 раза.
Еще одна приобретенная в период самоизоляции привычка – следить за своим здоровьем. Граждане по-прежнему не жалеют на это денег. Выросли траты не только в аптеках, но и в медицинских центрах, где количество покупок в сравнении с доковидным периодом выросло на 40%. А кроме того, россияне стали пристальнее следить за здоровьем питомцев – на 40% выросло количество покупок в ветеринарных клиниках и ветаптеках.
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