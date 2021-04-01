США не ответили на предложение Путина о дискуссии с Байденом в прямом эфире - Лавров
16:12 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение президента России Владимира Путина американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссии "в прямом эфире - онлайн" осталось без ответа со стороны США. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
"К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало", - сказал Лавров.
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