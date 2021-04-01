Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вопросы изменения климата - Кремль

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре сотрудничество в сфере защиты окружающей среды. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая "зеленую" энергетику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наследный принц в ходе разговора сообщил о недавно выдвинутых Саудовской Аравией экологических инициативах, нацеленных на сокращение в ближневосточном регионе выбросов парниковых газов, озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии. "Отметив актуальность подобных проектов, Владимир Путин рассказал о предпринимаемых Россией усилиях в природоохранной сфере", - добавили в пресс-службе.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.