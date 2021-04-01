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Байден распорядился вывести часть сил США из района Персидского залива - WSJ

17:00 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части американских сил и вооружений из района Персидского залива. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты "Уолл-стрит джорнэл".

По данным газеты, уже были передислоцированы три батареи зенитных ракетных комплексов "Пэтриот", одна из которых была размещена на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. Кроме того, в другие регионы будут переведены авианосец и разведывательные системы.

Как указывает газета, эти изменения означают, что несколько тысяч американских военнослужащих могут покинуть регион через некоторое время. Точные сроки вывода военных при этом не указываются.

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