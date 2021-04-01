Байден распорядился вывести часть сил США из района Персидского залива - WSJ
17:00 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части американских сил и вооружений из района Персидского залива. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты "Уолл-стрит джорнэл".
По данным газеты, уже были передислоцированы три батареи зенитных ракетных комплексов "Пэтриот", одна из которых была размещена на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. Кроме того, в другие регионы будут переведены авианосец и разведывательные системы.
Как указывает газета, эти изменения означают, что несколько тысяч американских военнослужащих могут покинуть регион через некоторое время. Точные сроки вывода военных при этом не указываются.
НОВОСТИ
- 18:10 01.04.2021
- По распоряжению Байдена из района Персидского залива выведут часть сил США
- 17:40 01.04.2021
- ЕСПЧ обязал РФ пересмотреть дело осужденного за госизмену радиоинженера Кравцова
- 17:12 01.04.2021
- РФ видит улучшение ситуации на мировом рынке нефти и снижение запасов до средних за 5 лет
- 16:32 01.04.2021
- Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вопросы изменения климата - Кремль
- 16:12 01.04.2021
- США не ответили на предложение Путина о дискуссии с Байденом в прямом эфире - Лавров
- 16:00 01.04.2021
- Больной онкологией священнослужитель РПЦ застрелился из наградного оружия
- 15:40 01.04.2021
- За время пандемии россияне привыкли к онлайн-покупкам и тратам на медуслуги – исследование МКБ
- 15:32 01.04.2021
- Более 1,6 млн прихожан УПЦ обратились к Зеленскому с просьбой о защите прав
- 15:12 01.04.2021
- Nord Stream 2 заявил об активности иностранных судов в зоне стройки "Северного потока - 2"
- 15:00 01.04.2021
- Высланные из Италии глава военного атташата РФ с подчиненным покинули страну
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать