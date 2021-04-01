РФ видит улучшение ситуации на мировом рынке нефти и снижение запасов до средних за 5 лет
17:12 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ видит улучшение ситуации на мировом рынке нефти и отмечает, что дефицит предложения привел к снижению запасов нефти, которые на данный момент всего на 50-60 млн баррелей превышают среднее пятилетнее значение. Об этом сообщил вице- премьер РФ Александр Новак в преддверии очередного заседания ОПЕК+.
"С момента нашего прошлого разговора и благодаря нашим совместным действиям ситуация улучшилась. Динамика остается положительной, дефицит на рынке сейчас составляет около 2 млн баррелей в сутки, что способствует снижению запасов. На сегодня это снижение уже достигло значительного уровня - превышение среднего пятилетнего уровня составляет всего 50-60 млн баррелей", - сказал он.
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