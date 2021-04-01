Президент Белоруссии распорядился начать разработку вакцины от коронавируса
18:45 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Документ предусматривает выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения Белоруссии и Национальной академией наук комплекса мероприятий по разработке соответствующего препарата. В частности, распоряжением президента определены организации - исполнители работ по созданию вакцины, основные этапы и источники финансирования работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.
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