Президент Белоруссии распорядился начать разработку вакцины от коронавируса

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы государства агентству БелТА.



Документ предусматривает выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения Белоруссии и Национальной академией наук комплекса мероприятий по разработке соответствующего препарата. В частности, распоряжением президента определены организации - исполнители работ по созданию вакцины, основные этапы и источники финансирования работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.



