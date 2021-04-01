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НОВОСТИ

Президент Белоруссии распорядился начать разработку вакцины от коронавируса

18:45 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы государства агентству БелТА.

Документ предусматривает выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения Белоруссии и Национальной академией наук комплекса мероприятий по разработке соответствующего препарата. В частности, распоряжением президента определены организации - исполнители работ по созданию вакцины, основные этапы и источники финансирования работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

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