Коронавирусные ограничения правительства поддержал сенат Франции
20:10 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За пакет мер проголосовали 39 сенаторов, еще два выступили против. При этом большинство из 348 членов верхней палаты парламента проигнорировали данное заседание.
Ранее предложение правительства о введении новых ограничений на всей территории страны поддержали депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.
В связи с резким ухудшением санитарной ситуации во Франции президент Эмманюэль Макрон объявил в среду в телевизионном обращении к нации о расширении действия карантина на все департаменты страны с 3 апреля. Кроме этого, на три недели будут закрыты все учебные заведения. Также власти сохранили действие комендантского часа с 19:00 до 06:00 по парижскому времени. Со следующей недели запрещаются все поездки между регионами. Жителям городов разрешено удаляться от дома не более чем на 10 км. По распоряжению президента будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер.
Как сообщили власти, с начала пандемии в стране было выявлено более 4,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 95 тыс. человек. К настоящему моменту в реанимации больниц насчитывается более 5 тыс. пациентов с коронавирусом.
По словам главы Минздрава Оливье Верана, пик третьей волны эпидемии ожидается в ближайшие 7-10 дней.
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