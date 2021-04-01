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а плевок в водителя автобуса житель Лондона получил тюремный срок

22:10 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель британской столицы Майкл Айду, плюнувший в водителя автобуса в период пандемии коронавируса, приговорен к 18 неделям тюремного заключения. Как говорится в распространенном в четверг заявлении правоохранительных органов, такое наказание 44-летнему лондонцу вынес магистратский суд района Кройдон на юге города.

Инцидент произошел утром 13 февраля, когда Айду, зашедший в салон автобуса, отказался платить за проезд. После замечания со стороны водителя пассажир стал вести себя агрессивно, а затем снял медицинскую маску и плюнул в него. Правоохранители подчеркнули, что благодаря защитному стеклу в кабине водитель никак не пострадал. Более того, ему удалось сразу собрать образцы слюны покинувшего салон пассажира и передать их в полицию, которая позже установила личность дебошира.

Айду был задержан 24 марта на железнодорожной станции на юге Лондона. В суде он признал свою вину. Помимо наказания в виде лишения свободы, преступник также должен заплатить судебный сбор в пользу потерпевшего в размере 128 фунтов (177 долларов).

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