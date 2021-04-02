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Жертвами железнодорожной аварии на Тайване стали до 40 человек

09:05 02.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Жертвами аварии с поездом на Тайване стали, по разным данным, от 36-ти до 40 человек, более 60-ти пострадали. Еще свыше 70-ти остаются заблокированными, — передает центральное информационное агентство страны.

Этой ночью пассажирский поезд в туннеле столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней. Эхо Москвы

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