Жертвами железнодорожной аварии на Тайване стали до 40 человек

09:05 Источник: Эхо Москвы

Жертвами аварии с поездом на Тайване стали, по разным данным, от 36-ти до 40 человек, более 60-ти пострадали. Еще свыше 70-ти остаются заблокированными, — передает центральное информационное агентство страны.

Этой ночью пассажирский поезд в туннеле столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней. Эхо Москвы