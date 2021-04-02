Жертвами железнодорожной аварии на Тайване стали до 40 человек
09:05 02.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Жертвами аварии с поездом на Тайване стали, по разным данным, от 36-ти до 40 человек, более 60-ти пострадали. Еще свыше 70-ти остаются заблокированными, — передает центральное информационное агентство страны.
Этой ночью пассажирский поезд в туннеле столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней. Эхо Москвы
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