Столкновение двух самолетов произошло на стоянке в аэропорту Сургута, пострадавших нет

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение самолета ATR-72 и ЯК-40, находившихся на земле, произошло в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), пострадавших нет. Об этом в пятницу сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 1 апреля 2021 года в 22:45 (20:45 мск) в аэропорту города Сургута при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В результате чего совершен наезд на воздушное судно ЯК-40, находившееся на стоянке", - сказано в сообщении.

По данным следователей, в момент столкновения воздушных судов пассажиры и члены экипажей в них отсутствовали, пострадавших нет. Самолеты получили механические повреждения. При этом, согласно опубликованным на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ снимкам, ATR-72 принадлежит авиакомпании "Ютэйр", а ЯК-40 - авиакомпании "Скол".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Ютэйр", перевозчик также выясняет причины инцидента. "В аэропорту Сургута при техническом обслуживании самолета АTR-72 произошло смещение воздушного судна в сторону находившегося на стоянке ЯК-40. Пассажиры и экипаж на борту отсутствовали, пострадавших нет. Авиакомпания расследует причины случившегося", - сказал собеседник агентства.