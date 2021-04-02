Навальный сегодня объявил, что еще до начала голодовки похудел на 8 кг

09:32 Источник: Эхо Москвы

Политик Алексей Навальный накануне объявил голодовку из-за неоказания медпомощи в колонии, а сегодня объявил, что еще до ее начала похудел за решеткой на 8 килограмм. Власти никак не стали это комментировать, а вот депутат Мосгордумы Сергей Митрохин в эфире «Эха Москвы» напомнил, что пытки, в том числе бессоницей и недопуском врачей, в российских колониях – обычное дело.

Митрохин добавил, что в партии «Яблоко» пристальнейшим образом следят за положением Навального и будут обсуждать ее на съезде, который откроется 3-го апреля.