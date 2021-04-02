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Познер прокомментировал инцидент в Тбилиси

10:00 02.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Познер впервые прокомментировал инцидент в Тбилиси. Российский журналист объяснил, почему не согласился дать ни одному СМИ комментарий в связи с беспорядками в столице Грузии.

На сайте «Познер Online» он отметил, что «те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду».

Накануне Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, однако был вынужден вернуться в Москву: жители города вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул Грузию. По мнению протестующих, журналист не признаёт территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.  Говорит Москва

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