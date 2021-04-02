Вертолет NASA совершит первый пробный полет на Марсе не ранее 11 апреля

10:05 Источник: Эхо Москвы

Первый пробный полет на Марсе вертолет NASA совершит не ранее 11 апреля. Как сообщается на сайте американского космического ведомства, уже выбрана подходящая взлетно-посадочная площадка. Полет, предположительно, продлится 20-30 секунд на высоте около 3 м Вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Работа Ingenuity рассчитана на 31 день, он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности. Эхо Москвы