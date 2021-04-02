Более 70% школьников в РФ жалуются на нехватку времени на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ - опрос

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 70% опрошенных школьников 9-х и 11-х классов пожаловались на нехватку времени для полноценной подготовки к предстоящим ОГЭ и ЕГЭ. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела АНО "Институт прогрессивного образования".

"73% школьников пожаловались на нехватку времени для полноценной подготовки к экзаменам, поскольку объем информации слишком большой. В связи с чем большая часть из них (58%) стали уделять меньше времени предметам, по которым они не планируют сдавать экзамен", - говорится в материалах.

Согласно данным, 63% респондентов заявили, что готовятся к экзаменам в среднем около двух часов ежедневно. Четверть опрошенных отметили, что тратят от трех до шести часов, еще 10% - более шести часов. К дате сдачи экзаменов эти показатели увеличиваются минимум на 25%, говорится в материалах.

Четверть выпускников отметили, что начали готовиться за два года до сдачи ЕГЭ и ОГЭ, 61% опрошенных начали делать это за год до экзаменов, менее 12% - за полгода.

Авторы опроса считают, что во многом подобным настроениям способствовало изменение образа жизни школьников в связи с подготовкой к экзаменам. Так, 76% респондентов отметили нехватку времени на спорт, хобби и общение с друзьями, а 44% также стали проводить меньше времени с семьей. На отсутствие отдыха пожаловались 79% выпускников, не изменился образ жизни только у 6%.

Еще один вопрос касался возможного мошенничества при сдаче экзаменов, в частности, покупки ответов. Каждый десятый участник опроса либо всерьез рассматривает вариант покупки ответов к ЕГЭ, либо в его круге общения есть примеры, когда рассматривалась подобная возможность.