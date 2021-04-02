0
0
82
НОВОСТИ

Более 70% школьников в РФ жалуются на нехватку времени на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ - опрос

10:20 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 70% опрошенных школьников 9-х и 11-х классов пожаловались на нехватку времени для полноценной подготовки к предстоящим ОГЭ и ЕГЭ. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела АНО "Институт прогрессивного образования".

"73% школьников пожаловались на нехватку времени для полноценной подготовки к экзаменам, поскольку объем информации слишком большой. В связи с чем большая часть из них (58%) стали уделять меньше времени предметам, по которым они не планируют сдавать экзамен", - говорится в материалах.

Согласно данным, 63% респондентов заявили, что готовятся к экзаменам в среднем около двух часов ежедневно. Четверть опрошенных отметили, что тратят от трех до шести часов, еще 10% - более шести часов. К дате сдачи экзаменов эти показатели увеличиваются минимум на 25%, говорится в материалах.

Четверть выпускников отметили, что начали готовиться за два года до сдачи ЕГЭ и ОГЭ, 61% опрошенных начали делать это за год до экзаменов, менее 12% - за полгода.

Авторы опроса считают, что во многом подобным настроениям способствовало изменение образа жизни школьников в связи с подготовкой к экзаменам. Так, 76% респондентов отметили нехватку времени на спорт, хобби и общение с друзьями, а 44% также стали проводить меньше времени с семьей. На отсутствие отдыха пожаловались 79% выпускников, не изменился образ жизни только у 6%.

Еще один вопрос касался возможного мошенничества при сдаче экзаменов, в частности, покупки ответов. Каждый десятый участник опроса либо всерьез рассматривает вариант покупки ответов к ЕГЭ, либо в его круге общения есть примеры, когда рассматривалась подобная возможность.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

12:00 31.03.2021
Ракетный крейсер "Варяг" провел стрельбы в Японском море
0
184
17:32 29.03.2021
Весной 2021 года в армию РФ призовут 134,6 тыс. человек
0
259
14:00 29.03.2021
ВВС КНР провели крупные маневры в районе Тайваня
0
271
13:20 29.03.2021
Две российские подлодки выполнили пуски торпед в Черном море
0
285
13:40 28.03.2021
Навигационное оборудование производства российской компании стоит на подлодках ВМС Германии - СМИ
0
326
17:40 26.03.2021
Два МиГ-31 впервые в истории ВМФ РФ пролетели над Северным полюсом с дозаправкой
0
445
17:12 26.03.2021
Путин рассказал о возможностях комплекса "Авангард"
0
441
20:00 25.03.2021
Отряд кораблей ВМФ РФ не может зайти в Суэцкий канал из-за контейнеровоза, севшего на мель
0
507
12:32 25.03.2021
США начали против России новый тип войны - советник министра обороны РФ
0
508
18:30 24.03.2021
В Баренцевом море будут проведены испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
0
511

Возврат к списку