На Украине сообщили о гарантиях поддержки США при конфликте с РФ - СМИ

10:32 Источник: Коммерсант.ru

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о готовности Вашингтона поддержать Киев в случае конфликта с Москвой. Об этом сообщило Минобороны Украины по итогам переговоров министров обороны двух стран.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины»,— говорится в сообщении Минобороны Украины. Также отмечается, что господин Остин выразил готовность поддерживать Украину в условиях «агрессии России в Донбассе и Крыму». Коммерсантъ