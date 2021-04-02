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Авиабилеты по России подорожали на 15–120% - СМИ

11:00 02.04.2021 Источник: Известия

Цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле-июне подскочили на 15–120% по сравнению с 2019 годом. Это следует из данных агрегаторов для путешественников, с которыми ознакомились «Известия». Цены сравниваются с 2019 годом, так как год назад существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса. Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск, Чебоксары.

Авиаперевозчики не могут удерживать тарифы на прежнем уровне из-за растущих затрат, низкой рентабельности и накопленного убытка 2020 года, пояснили эксперты.

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