В отношении мэра Майкопа возбудили дело о незаконном хранении боеприпасов - СК

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили новое уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов в отношении обвиняемого в вымогательстве главы администрации МО "Город Майкоп" Андрея Гетманова, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Республике Адыгея в отношении главы администрации МО "Город Майкоп" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по Адыгее возбудило в отношении мэра Майкопа Андрея Гетманова уголовное дело по статье о вымогательстве. 25 марта чиновнику было предъявлено обвинение, он арестован до 23 мая включительно.