Минтранс опроверг информацию о подорожании авибилетов
11:20 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация билетных агрегаторов о повышении стоимости авиабилетов с 2019 года на 15-120% не корректна и не соответствует действительности, следует из комментария пресс-службы Минтранса. Также в министерстве отметили, что по многим направлениям стоимость билетов за период с июня 2019 г. по июнь 2021 г. наоборот снизилась.
"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России", - отметили в Минтрансе.
Ранее сегодня газета "Известия" сообщила, что стоимость авиабилетов, купленных в январе - марте в некоторые города России с вылетом в апреле - июне повысилась на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Газета ссылается на данные агрегаторов Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip.
НОВОСТИ
- 12:20 02.04.2021
- Отчет правительства РФ состоится после послания президента Федеральному собранию - Жуков
- 12:05 02.04.2021
- Партнерство Китая с Россией усиливается и не направлено против третьих стран - МИД КНР
- 12:00 02.04.2021
- Число погибших при обрушении кровли ангара в Ахтубинске возросло до двух
- 11:32 02.04.2021
- В России выявили 8 792 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 02.04.2021
- В отношении мэра Майкопа возбудили дело о незаконном хранении боеприпасов - СК
- 11:00 02.04.2021
- Авиабилеты по России подорожали на 15–120% - СМИ
- 10:32 02.04.2021
- На Украине сообщили о гарантиях поддержки США при конфликте с РФ - СМИ
- 10:20 02.04.2021
- Более 70% школьников в РФ жалуются на нехватку времени на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ - опрос
- 10:05 02.04.2021
- Вертолет NASA совершит первый пробный полет на Марсе не ранее 11 апреля
- 10:00 02.04.2021
- Познер прокомментировал инцидент в Тбилиси
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать