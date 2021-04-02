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НОВОСТИ

Минтранс опроверг информацию о подорожании авибилетов

11:20 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация билетных агрегаторов о повышении стоимости авиабилетов с 2019 года на 15-120% не корректна и не соответствует действительности, следует из комментария пресс-службы Минтранса. Также в министерстве отметили, что по многим направлениям стоимость билетов за период с июня 2019 г. по июнь 2021 г. наоборот снизилась.

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России", - отметили в Минтрансе.

Ранее сегодня газета "Известия" сообщила, что стоимость авиабилетов, купленных в январе - марте в некоторые города России с вылетом в апреле - июне повысилась на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Газета ссылается на данные агрегаторов Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip.

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