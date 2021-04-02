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Число погибших при обрушении кровли ангара в Ахтубинске возросло до двух

12:00 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших при обрушении кровли ангара на территории войсковой части в Ахтубинске Астраханской области увеличилось до двух, следователи завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области в пятницу.

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Промстрой", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

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