Число погибших при обрушении кровли ангара в Ахтубинске возросло до двух
12:00 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших при обрушении кровли ангара на территории войсковой части в Ахтубинске Астраханской области увеличилось до двух, следователи завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области в пятницу.
"Ахтубинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Промстрой", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
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