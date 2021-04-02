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В России выявили 8 792 случая заражения коронавирусом за сутки

11:32 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 792, до 4 563 056. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших снизился до 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 832. Всего уже выздоровел 4 186 251 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 400 против 383 днем ранее. Всего от инфекции умерли 99 633 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,18%, следует из данных штаба.

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