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Партнерство Китая с Россией усиливается и не направлено против третьих стран - МИД КНР

12:05 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегическое всеобъемлющее партнерство Китая и РФ постоянно усиливается и оно не направлено против третьих стран. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и РФ будут только усиливаться, невзирая на изменения международной конъюнктуры. Они не могут ослабнуть, - подчеркнула она на регулярном брифинге, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о взаимодействии двух государств. - В то же время сотрудничество КНР и России не направлено против третьих стран".

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