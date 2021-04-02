Отчет правительства РФ состоится после послания президента Федеральному собранию - Жуков
12:20 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежегодный отчет правительства России в Госдуме состоится после оглашения послания президента Федеральному собранию, сообщил журналистам во время посещения Новосибирской областной клинической больницы первый зампред нижней палаты парламента Александр Жуков.
"Сначала будет послание, потом отчет правительства, ну а сроки пока мы точно не знаем", - сказал он.
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