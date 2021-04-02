Россия разрушает энергетическую систему Украины - депутат Рады

12:32 Источник: Газета.Ru

Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».

По его словам, разрушение, которое он назвал «гибридной энергетической войной», происходит через продажу электричества по сниженным ценам.

«Война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», — сказал Волынец.

При этом депутат подчеркнул, что Украина имеет собственные «серьезные мощности», поэтому не нуждается в поставках электроэнергетики со стороны России, а также Белоруссии.

Ранее 1 февраля Украина заявила о возобновлении импорта электроэнергии из России. Газета.Ru