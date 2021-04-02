Названы самые комфортные для жизни города России

13:05 Источник: Интерфакс

Самыми благоприятными для жизни городами-миллионниками России признаны Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщил в пятницу замглавы Минстроя РФ Максим Егоров по итогам расчета индекса качества городской среды за 2020 год.

"Города с населением от 1 млн человек распределились по следующему рейтингу - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа, Красноярск. Радует, что наши города меняются", - сказал Егоров журналистам.

Он добавил, что в рейтинге городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек наивысший балл по качеству городской среды набрали города Грозный, Сочи, Тюмень, Краснодар. Среди городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек лидирующие позиции заняли города Подмосковья.

Индекс качества городской среды в России увеличился на 4% в 2020 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Несмотря на то, что прошлый год прошел в борьбе с пандемией, мы все-таки не потеряли качество городской среды, и даже превысили запланированный показатель на 4%. Если у нас среднее значение индекса повысилось со 169 до 177 баллов, то некоторые регионы у нас к этому подошли более ответственно и даже значительно превысили эти показатели", - сказал Хуснуллин журналистам.

В качестве примера он привел Республику Калмыкия, повысившую показатель на 21%, Карачаево-Черкессию (+12%), Якутию (+12%), Ненецкий АО (+9%).

Методику расчета индекса разработали Минстрой и ДОМ.РФ совместно с КБ "Стрелка" в 2018 году. Методика расчета индекса качества городской среды включает 36 индикаторов, учитывающих благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта, доступную среду для маломобильных граждан. Каждый индикатор оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и составляют итоговый индекс качества.