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НОВОСТИ

Политолог Дмитрий Болкунец покинул Россию

13:32 02.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Политолог Дмитрий Болкунец уехал из России. В своем телеграм-канале он объяснил это соображениями безопасности. Болкунец родился и учился в Белоруссии, последние несколько лет работал в Москве. В Белоруссии на него заведено уголовное дело об оскорблении Александра Лукашенко

Политолог опасается, что в рамках Союзного государства по запросу Беларуси его могут выдать белорусским спецслужбам.  Эхо Москвы

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