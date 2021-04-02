Политолог Дмитрий Болкунец покинул Россию
13:32 02.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Политолог Дмитрий Болкунец уехал из России. В своем телеграм-канале он объяснил это соображениями безопасности. Болкунец родился и учился в Белоруссии, последние несколько лет работал в Москве. В Белоруссии на него заведено уголовное дело об оскорблении Александра Лукашенко.
Политолог опасается, что в рамках Союзного государства по запросу Беларуси его могут выдать белорусским спецслужбам. Эхо Москвы
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