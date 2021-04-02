Суд в США запретил продажу "сатанинских" кроссовок
14:00 02.04.2021 Источник: Интерфакс
Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка удовлетворил иск Nike Inc и запретил компании MSCHF Product Studio Inc продавать кроссовки под брендом Nike с сатанинскими символами, сообщает The Wall Street Journal.
Nike в понедельник подала в суд на MSCHF, которая выпустила кроссовки в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X для продвижения его последней песни и клипа, использовав за основу Nike Air Max 97. Американский производитель спортивных товаров заявил, что не давал на это разрешения.
MSCHF назвала эти кроссовки произведением искусства и отметила, что Nike не подала в суд в 2019 году, когда MSCHF представила "кроссовки Иисуса" на основе Air Max 97. "Выпуск сатанинских кроссовок в сотрудничестве с Lil Nas X на прошлой неделе ничем не отличается", - говорится в сообщении компании.
В MSCHF также заявили, что верят в "свободу самовыражения". "Нет ничего важнее нашей способности и способности других художников, как мы, продолжать работать", - добавили в компании.
MSCHF произвела 666 пар "сатанинских" кроссовок по цене $1018 за пару. Они были распроданы менее чем за минуту после запуска продаж в понедельник, сообщала газета The New York Times. Lil Nas X ранее объявил в своем твиттере о розыгрыше последней пары, но позже заявил, что ему больше не разрешено это делать.
Кроссовки украшены пентаграммой, а также имеют надпись "Luke 10:18" (отсылка к строчке из Евангелия от Луки). В MSCHF заявили, что пузырьки воздуха в подошве кроссовок заполнены чернилами, смешанными с кровью, сданной сотрудниками компании.
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