Герои среди нас: Сбер расскажет «Российские истории» о вдохновляющих достижениях жителей страны
14:05 02.04.2021
Сбер представил проект «Российские истории», в рамках которого любой желающий может поделиться рассказом о достижениях и подвигах соотечественников. Самые яркие истории о простых людях и их подвигах будут появляться на сайте sber.ru, билбордах, видеороликах в СМИ и соцсетях. Сообщения о героях Сбер принимает на странице проекта. 14 апреля будут опубликованы первые 30 историй из жизни России и россиян. Проект продлится полгода, его результаты будут подведены в октябре.
Страница проекта состоит из трех разделов: «Гордимся», «Заботимся» и «Верим». На данный момент в них рассказывается о достижениях микробиологов, разработавших вакцину от COVID-19 «Спутник V», покорителях космоса, российских лауреатах Нобелевской премии, врачах, спасающих жизни во время пандемии, экологах, сохраняющих исчезающие виды животных, победителях международных школьных и студенческих олимпиад, предпринимателях, создающих новые рабочие места, разработчиках технологий искусственного интеллекта.
«Мы собираем истории о героях среди нас. Россия полна людьми с потрясающими достижениями, достойными того, чтобы о них узнала страна, – отметил старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин. – Мы планируем собрать тысячи историй и лучшие расскажем на всю страну – на сайте sber.ru и билбордах, в видеосюжетах и роликах в СМИ и соцсетях. Это проект, который покажет прошлое и настоящее нашей страны, а также потенциал – устремление к новым горизонтам благодаря таланту и энергии людей вокруг нас».
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