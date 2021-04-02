Песков назвал "весьма пугающей" ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является "весьма пугающей", отмечаются множественные провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Риторика [по теме Донбасса] у нас как раз абсолютно конструктивная, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные".