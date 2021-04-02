0
0
131
НОВОСТИ

Приглашение Байдена Путину на саммит по климату получено, детали уточняются - Песков

14:32 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приглашение президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в климатическом саммите получено, детали уточняются по дипломатическим каналам. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, действительно, приглашение получено. Но пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам, через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь, в Москве, мы пытаемся выяснить детали - как это будет происходить, кто будет принимать участие", - сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 02.04.2021
Власти Суэца намерены расширить канал во избежание повторения ситуации с застрявшим судном
0
9
15:12 02.04.2021
На Алтае задержан сторонник украинских националистов, планировавший акции устрашения - ФСБ
0
69
15:00 02.04.2021
Отчет премьера в Госдуме может быть перенесен с апреля на более поздний срок - источник
0
82
14:12 02.04.2021
Песков назвал "весьма пугающей" ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе
0
152
14:05 02.04.2021
Герои среди нас: Сбер расскажет «Российские истории» о вдохновляющих достижениях жителей страны
0
166
14:00 02.04.2021
Суд в США запретил продажу "сатанинских" кроссовок
0
219
13:32 02.04.2021
Политолог Дмитрий Болкунец покинул Россию
0
252
13:20 02.04.2021
США и Китай ждет новая экономическая война - аналитик
0
215
13:05 02.04.2021
Названы самые комфортные для жизни города России
0
250
13:00 02.04.2021
В Британии оценили перехваты российских самолетов силами НАТО
0
268

Возврат к списку