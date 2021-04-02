Приглашение Байдена Путину на саммит по климату получено, детали уточняются - Песков
14:32 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приглашение президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в климатическом саммите получено, детали уточняются по дипломатическим каналам. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, действительно, приглашение получено. Но пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам, через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь, в Москве, мы пытаемся выяснить детали - как это будет происходить, кто будет принимать участие", - сказал представитель Кремля.
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