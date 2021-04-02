0
0
76
НОВОСТИ

Отчет премьера в Госдуме может быть перенесен с апреля на более поздний срок - источник

15:00 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежегодный отчет главы правительства в Государственной думе может быть перенесен с апреля на более поздний срок, если его планируемая дата будет близка к дате оглашения Послания президента Федеральному собранию или совпадет с ней. Это подтвердил ТАСС источник в аппарате правительства.

"Если официально подтвердится информация, что оглашение послания президента состоится во второй половине апреля, то правительство обратится к Государственной думе с предложением перенести отчет на более позднюю дату", - сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что "в аппарате правительства продолжается подготовка к отчету".

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что премьер Михаил Мишустин планирует выступить с ежегодным отчетом в Госдуме 21 апреля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 02.04.2021
Власти Суэца намерены расширить канал во избежание повторения ситуации с застрявшим судном
0
22
15:12 02.04.2021
На Алтае задержан сторонник украинских националистов, планировавший акции устрашения - ФСБ
0
78
14:32 02.04.2021
Приглашение Байдена Путину на саммит по климату получено, детали уточняются - Песков
0
145
14:12 02.04.2021
Песков назвал "весьма пугающей" ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе
0
161
14:05 02.04.2021
Герои среди нас: Сбер расскажет «Российские истории» о вдохновляющих достижениях жителей страны
0
174
14:00 02.04.2021
Суд в США запретил продажу "сатанинских" кроссовок
0
226
13:32 02.04.2021
Политолог Дмитрий Болкунец покинул Россию
0
259
13:20 02.04.2021
США и Китай ждет новая экономическая война - аналитик
0
220
13:05 02.04.2021
Названы самые комфортные для жизни города России
0
256
13:00 02.04.2021
В Британии оценили перехваты российских самолетов силами НАТО
0
273

Возврат к списку