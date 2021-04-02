Отчет премьера в Госдуме может быть перенесен с апреля на более поздний срок - источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежегодный отчет главы правительства в Государственной думе может быть перенесен с апреля на более поздний срок, если его планируемая дата будет близка к дате оглашения Послания президента Федеральному собранию или совпадет с ней. Это подтвердил ТАСС источник в аппарате правительства.

"Если официально подтвердится информация, что оглашение послания президента состоится во второй половине апреля, то правительство обратится к Государственной думе с предложением перенести отчет на более позднюю дату", - сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что "в аппарате правительства продолжается подготовка к отчету".

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что премьер Михаил Мишустин планирует выступить с ежегодным отчетом в Госдуме 21 апреля.