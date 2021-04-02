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На Алтае задержан сторонник украинских националистов, планировавший акции устрашения - ФСБ

15:12 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Алтайском крае местного жителя, готовившего акции устрашения против мигрантов по заданию украинской националистической организации. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) России.

"В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти", - подчеркнули в ФСБ.

Как отметили в ЦОС, деятельность сторонника ЭНО, созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций "прямого действия" в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти, была пресечена в рамках уголовного дела по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"). В ФСБ отметили, что пропагандистская работа этой организации ведется в мессенджере Telegram, соцсетях Instagram и "ВКонтакте".

В ходе обысков у задержанного изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору. "Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог, либо иные устрашающие население действия", - сообщили в ФСБ.

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