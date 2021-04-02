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Власти Суэца намерены расширить канал во избежание повторения ситуации с застрявшим судном

15:32 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление Суэцкого канала изучает возможность расширения русла во избежание повторения ситуации с застрявшим контейнеровозом Ever Given ("Эвер гивен"). Об этом, как передает телеканал "Аль- Арабия", заявил глава управления Усама Рабиа.

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