Сбер выпустил первый обзор ESG-трендов в России

15:50

SberCIB Investment Research подготовил первый обзор ключевых тенденций в сфере ESG в России (Environmental, Social, and Governance – экологическая, социальная и управленческая ответственность) и ESG-практик крупнейших отечественных компаний.

Обзор состоит из трех разделов: анализа предстоящих изменений в законодательстве, касающихся выбросов парниковых газов, обзора рынка долгового ESG-финансирования в России и его сравнение с рынками других стран, а также справочника по ESG-профилям ведущих российских компаний.

«Внедрение принципов ESG в России и мире уже значительно изменило сферу инвестиций, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Инвесторы все чаще обращают внимание на то, как компании компенсируют ущерб, который наносят природе своей деятельностью, как заботятся о своих сотрудниках и клиентах, как улучшают качество корпоративного управления. Практика показывает, что компании, которые системно занимаются этими вопросами, фундаментально устойчивее, и мы ожидаем, что российские компании продолжат улучшать свои ESG-профили, чтобы повысить привлекательность для инвесторов и расширить их базу. Содействие бизнесу и государству в ESG-трансформации – один из приоритетов Сбера. Этот 130-страничный обзор, подготовленный нашими аналитиками, – поможет в этой работе».

Обзор содержит следующие ключевые положения.

1. Установлены цели по снижению выбросов парниковых газов до 2030 года. В ноябре 2020 года был подписан указ о сокращении выбросов парниковых газов до 70% от уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем. Эти обязательства были приняты Россией в рамках Парижского соглашения о климате. Кроме того, правительству было поручено разработать стратегию развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

2. Стратегия развития России до 2050 года должна быть утверждена в этом году. Минэкономразвития в прошлом году подготовило проект стратегии развития (Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года), в котором рассматривалось несколько сценариев. По прогнозам министерства, без мер господдержки выбросы к 2030 году увеличатся до 2,38 млрд т CO2-эквивалента, что составит 76% от уровня 1990 года. В базовом сценарии, предполагающем повышение энергоэффективности за счет новых мер поддержки, предполагается, что уровень выбросов повысится до 2,08 млрд т CO2-эквивалента, или 67% от объема выбросов 1990 года. Согласно интенсивному сценарию, в который заложены дополнительные государственные меры, выбросы в 2030 году составят 64% от уровня 1990 года, или 2 млрд т CO2-эквивалента. В Сбере ожидают утверждения документа в 2021 году.

3. Эксперимент по торговле квотами на выбросы начнут на Сахалине. Соответствующий законопроект должен быть внесен в Госдуму уже в июле 2021 года, а до февраля 2022 года должны быть разработаны и приняты нормативные акты, необходимые для его реализации. Также будет проведена инвентаризация выбросов (к августу 2021 года) и создана информационная система с реестром участников, проектов и объемов выбросов. Торговля квотами, как планируется, начнется уже в середине 2022 года. По итогам эксперимента возможно его расширение на другие регионы.

4. В последние два года активно развивалась инфраструктура ESG-финансирования. Теперь на российском рынке размещаются «зеленые» и социальные облигации, но их объемы пока довольно скромные, а число компаний, выпускающих такие бумаги, ограничено. Аналитики ожидают, что в ближайшем будущем на российском рынке появятся новые категории ESG-облигаций: облигации устойчивого развития, а также долговые бумаги, привязанные к КПЭ устойчивого развития. Такие инструменты могут расширить перечень компаний и секторов, способных выйти на рынок ESG-финансирования.

5. Пока российские инвесторы проявляют умеренный интерес к ESG-финансированию. Исключением являются крупнейшие российские коммерческие банки, которые внедряют ESG-подходы. Расширение господдержки ESG-финансирования как для заемщиков, так и для инвесторов могло бы стать новым катализатором для этого рынка. В Сбере не исключают, что Россия как суверенный заемщик тоже может выйти на рынок с выпуском ESG-облигаций. Это было бы важным шагом для развития «зеленого» финансирования в России и улучшило бы имидж страны в глазах международного инвестсообщества.

6. Соответствие потребностям российской экономики. Во многих отношениях ESG-ценности соответствуют важнейшим задачам, которые стоят перед российской экономикой. К ним относятся потребность в более долгосрочном планировании при разработке экономической политики и инвестировании, а также необходимость уделять больше внимания экологическим стандартам и социальным вопросам. В финансовой сфере речь идет в первую очередь о создании более развитого (и менее спекулятивного) рынка, а также о повышении уровня образованности и поддержке формирующегося класса розничных инвесторов. Кроме того, развитие сферы ESG поможет увеличить прозрачность и повысить стандарты корпоративного управления.

Обзор также содержит подробные ESG-профили 42 крупнейших российских компаний из различных секторов экономики – от добычи полезных ископаемых и транспорта до финансов и интернет-торговли. Особое внимание в профилях уделено ESG-факторам, наиболее важным для каждого конкретного сектора: например, для металлургической и горнодобывающей отраслей, нефтегазового сектора и энергетики – это выбросы парниковых газов и безопасность. Для других секторов больше важны социальные факторы, такие как удовлетворенность сотрудников, конфиденциальность и защита данных. Аспекты, связанные с корпоративным управлением, значимы для всех рассматриваемых компаний.