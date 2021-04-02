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НОВОСТИ

Учения Росгвардии прошли в Заполярье

16:00 02.04.2021 Источник: Коммерсант.ru

В Заполярье прошли учения Росгвардии, на которых отрабатывались действия спецназа по освобождению захваченных террористами судов. Также сейчас совершается марш-бросок на 2 тыс. км. Учениями руководил директор ведомства, генерал армии Виктор Золотов.

В соответствии с планом тренировки «группа террористов» проникла на борт контейнерного судна, прибывшего в морской порт Дудинка следом за ледоколом с ядерной энергетической установкой. «Объектом посягательства "злоумышленников" стали перевозимые в контейнерах взрывчатые вещества. Условные преступники захватили "заложников" из числа судовой команды»,— отметили в Росгвардии. В штурме «захваченного» судна приняли участие военнослужащие и сотрудники центра спецназа «Витязь», СОБР «Рысь» ЦСН Росгвардии, подразделения полицейского спецназа из Красноярского края, Кемерово, Новосибирска и Чечни. «Поставленную задачу по "освобождению заложников и нейтрализации преступников" участники специальной операции выполнили в полном объеме»,— резюмировали в ведомстве.  Коммерсантъ

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