Учения Росгвардии прошли в Заполярье

16:00 Источник: Коммерсант.ru

В Заполярье прошли учения Росгвардии, на которых отрабатывались действия спецназа по освобождению захваченных террористами судов. Также сейчас совершается марш-бросок на 2 тыс. км. Учениями руководил директор ведомства, генерал армии Виктор Золотов.

В соответствии с планом тренировки «группа террористов» проникла на борт контейнерного судна, прибывшего в морской порт Дудинка следом за ледоколом с ядерной энергетической установкой. «Объектом посягательства "злоумышленников" стали перевозимые в контейнерах взрывчатые вещества. Условные преступники захватили "заложников" из числа судовой команды»,— отметили в Росгвардии. В штурме «захваченного» судна приняли участие военнослужащие и сотрудники центра спецназа «Витязь», СОБР «Рысь» ЦСН Росгвардии, подразделения полицейского спецназа из Красноярского края, Кемерово, Новосибирска и Чечни. «Поставленную задачу по "освобождению заложников и нейтрализации преступников" участники специальной операции выполнили в полном объеме»,— резюмировали в ведомстве. Коммерсантъ