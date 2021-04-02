Песков не знает, докладывали ли Путину о якобы находке обломков "Искандеров" в Карабахе
16:12 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, был ли доклад Минобороны главе государства о том, что азербайджанские военные якобы обнаружили обломки ракет "Искандер" в Нагорном Карабахе.
"Нет, насколько я понимаю, это новая информация", - сказал он. "Мне неизвестно, докладывали ли по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом. Это, конечно, больше их прерогатива", - подчеркнул представитель Кремля.
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