Суд в Москве по трем протоколам от Роскомнадзора оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы в пятницу оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 2,4 млн рублей", - сказали в суде.

Ранее в пятницу компания получила два штрафа за такое же нарушение на сумму 3,2 млн и 3,3 млн рублей.

Мировой судебный участок № 422 должен рассмотреть сегодня еще три протокола Роскомнадзора в отношении компании Facebook. Рассмотрение трех аналогичных протоколов в отношении Google отложено на 4 мая.