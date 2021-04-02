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Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили особенности проведения экзаменов в 2021 году

17:12 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили особенности проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах в 2021 году, соответствующие приказы опубликованы в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году", - говорится в документе.

Согласно приказу, выпускники 11-х классов, не планирующие поступление, будут сдавать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. Те, кто намерен поступать в вуз, будут сдавать обязательный ЕГЭ по русскому языку и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении.

Выпускники 9-х классов в этому году сдают ОГЭ только по русскому и математике.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ГВЭ участники будут сдавать в основные сроки - с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.

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