КГБ Белоруссии включил Тихановскую в перечень лиц, причастных к терроризму
17:40 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет государственной безопасности Белоруссии включил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщило в пятницу КГБ республики.
"Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело в отношении участников инициативы "BYPOL" по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В. А. Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом. Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности", - отмечается в сообщении белорусской спецслужбы.
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