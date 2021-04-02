0
0
114
НОВОСТИ

КГБ Белоруссии включил Тихановскую в перечень лиц, причастных к терроризму

17:40 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет государственной безопасности Белоруссии включил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщило в пятницу КГБ республики.

"Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело в отношении участников инициативы "BYPOL" по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В. А. Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом. Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности", - отмечается в сообщении белорусской спецслужбы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 02.04.2021
Зеленский и Байден 50 минут говорили по телефону
0
35
18:30 02.04.2021
Уровень избыточной смертности в США поставил рекорд
0
33
18:25 02.04.2021
Пуск модуля МКС "Наука" намечен на июль - Роскосмос
0
49
18:15 02.04.2021
Американцы скупают Bentley, Lamborghini и Bugatti - исследование
0
73
17:12 02.04.2021
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили особенности проведения экзаменов в 2021 году
0
162
17:00 02.04.2021
Суга заявил, что намерен обсудить с Байденом похищение японцев спецслужбами КНДР
0
157
16:32 02.04.2021
Суд в Москве по трем протоколам от Роскомнадзора оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей
0
196
16:12 02.04.2021
Песков не знает, докладывали ли Путину о якобы находке обломков "Искандеров" в Карабахе
0
262
16:00 02.04.2021
Учения Росгвардии прошли в Заполярье
0
206
15:50 02.04.2021
Сбер выпустил первый обзор ESG-трендов в России
0
237

Возврат к списку