Американцы скупают Bentley, Lamborghini и Bugatti - исследование
18:15 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В США, несмотря на пандемию, резко выросли продажи автомобилей престижных марок Bentley Motors и Lamborghini на фоне падения продаж машин в среднем ценовом сегменте. Об сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на исследовательскую компанию J. D. Power и данные автомобилестроителей.
Согласно информации телеканала, в четвертом квартале 2020 года число продаж автомобилей стоимостью более 80 тыс. долларов (более 6 млрд рублей) в США удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а автомобилей стоимостью более 100 тыс. долларов (более 7,5 млрд рублей) возросло на 63%.
"Я в этом бизнесе 40 лет и никогда не видел ничего подобного", - приводит Си-эн-эн слова Брайана Миллера, главы фирмы Manhattan Motors, являющейся дилером Bentley, Lamborghini и Bugatti. Специалисты полагают, что состоятельные граждане из-за последствий пандемии лишены возможности свободно путешествовать и вместо этого приобретают роскошные товары, в том числе самые дорогостоящие автомобили.
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